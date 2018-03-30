20-летний водитель Priora устроил аварию на встречке в Тихорецком районе

Краснодар. 30 марта — Новая Кубань. Авария произошла 29 марта в ст. Новорождественской.

Около 8 утра на одной из улиц столкнулись ВАЗ 217230 и ВАЗ 21070. За рулем Priora находился 20-летний парень. Он и является виновником ДТП.

В отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что по предварительной версии он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, допустив выезд на встречную полосу. В это время в противоположном направлении двигалась «Семерка».

В результате лобового столкновения 39-летний водитель «Жигулей» был госпитализирован с места аварии.

Отмечается, что парень, управлявший Priora, относится к категории молодых водителей, так как получил права около года назад.