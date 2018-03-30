Ещё
20-летний водитель Priora устроил аварию на встречке в Тихорецком районе
Далее:
Читайте также:
Ещё

20-летний водитель Priora устроил аварию на встречке в Тихорецком районе 

Новая Кубань 12 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 30 марта — Новая Кубань. Авария произошла 29 марта в ст. Новорождественской.
Около 8 утра на одной из улиц столкнулись ВАЗ 217230 и ВАЗ 21070. За рулем Priora находился 20-летний парень. Он и является виновником ДТП.
В отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что по предварительной версии он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, допустив выезд на встречную полосу. В это время в противоположном направлении двигалась «Семерка».
В результате лобового столкновения 39-летний водитель «Жигулей» был госпитализирован с места аварии.
Отмечается, что парень, управлявший Priora, относится к категории молодых водителей, так как получил права около года назад.
Новая Кубань: последние новости
Предварительная версия ужасающего ДТП с летальным исходом в Тихорецке В Майкопе насмерть сбили двух пешеходов Пассажирский автобус попал в массовую аварию под Краснодаром, из-за столкновения с КамАЗ образовалась пробка
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов68
Разрешить тонировку
Бензин подскочит в цене в ближайшее время472
Автобус с детьми загорелся под Кемерово417
Kia показала «другой» Sportage
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение