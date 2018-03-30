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Чтобы остановить пьяного водителя, прикамские полицейские открыли стрельбу
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Чтобы остановить пьяного водителя, прикамские полицейские открыли стрельбу 

АиФ Пермь 19 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Полицейским из Пермского края для того, чтобы задержать нетрезвого водителя, пришлось открыть стрельбу.
«Утром 24 февраля в Очёрском районе дежуривший наряд ГИБДД заметил автомобиль ВАЗ, нарушивший правила дорожного движения, — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. — При помощи громкоговорящей связи они потребовали у водителя остановиться, но мужчина за рулём отечественной легковушки попытался скрыться».
Наряд ГИБДД бросился в погоню, включив на патрульном автомобиле проблесковые маячки и звуковые сигналы. Однако нарушитель продолжал мчаться по дороге, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.
Выехав за город, госавтоинспекторы приняли решение применить табельное оружие. Сначала они произвели предупредительные выстрелы в воздух, после чего — по автомобилю. Прицельным выстрелом полицейский пробил колесо у машины. Водителя тут же задержали, травм он не получил. Задержанный оказался пьян (0,82 мг/л).
Служебная проверка признала действия полицейских правомерными, а в отношении водителя составлены протоколы по четырём административным нарушениям. Его дальнейшую судьбу будет решать суд.
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