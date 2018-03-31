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Пассажирские маршрутки столкнулись под Саратовом
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Пассажирские маршрутки столкнулись под Саратовом 

Новости Саратова 9 часов назад
Фото: Новости Саратова
Инцидент с участием общественного транспорта произошел в Энгельсе.
Днем 31 марта на ул. Тельмана столкнулись два маршрутных такси. Одно из них ехало по маршруту № 81, второе — № 4. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы происшествия.
«Поездка была короткой», — иронично отмечают пользователи в соцсетях. Кто стал виновником ДТП — не уточняется. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Дорожные полицейские уже выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Фото: соцсети
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Представившийся сотрудником мэрии саратовец ехал пьяный Машины тонут на улицах Саратова Автобус в Саратовской области потерял на ходу колесо
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