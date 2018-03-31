Пассажирские маршрутки столкнулись под Саратовом

Инцидент с участием общественного транспорта произошел в Энгельсе.

Днем 31 марта на ул. Тельмана столкнулись два маршрутных такси. Одно из них ехало по маршруту № 81, второе — № 4. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы происшествия.

«Поездка была короткой», — иронично отмечают пользователи в соцсетях. Кто стал виновником ДТП — не уточняется. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Дорожные полицейские уже выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Фото: соцсети