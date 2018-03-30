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МВД заплатит за смерть орловца под колесами машины автоинспектора
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МВД заплатит за смерть орловца под колесами машины автоинспектора 

РИА 57 19 часов назад
Фото: РИА 57
Мценский районный суд решил взыскать с УМВД России по Орловской области в пользу одной из местных жительниц компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.
Ночью 3 июля 2014 года на М-2 «Крым» автомобиль под управлением инспектора ДПС совершил наезд на пешехода. Молодой человек получил серьезные травмы и скончался. Он только окончил университет, был единственным ребенком в семье и главной опорой матери. Женщина потребовала от полиции компенсацию за причиненную боль — 1 млн рублей.
В суде представитель УМВД заявил, что инспектор не нарушал правил дорожного движения, а парень шел пьяным прямо по проезжей части вне населенного пункта. Согласно заключению эксперта, водитель не располагал технической возможностью предотвратить наезд.
Однако в силу закона, компенсация за причинение вреда здоровью источником повышенной опасности наступает независимо от виновности. Учитывая, что в результате ДТП мать лишилась самого близкого родственника, суд посчитал соразмерным страданиям компенсацию морального вреда в 300 тысяч рублей. Выплата возложена на УМВД, так как инспектор в момент аварии исполнял должностные обязанности.
Сообщение МВД заплатит за смерть орловца под колесами машины автоинспектора появились сначала на РИА 57.
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