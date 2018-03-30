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Утром пензенские автомобилисты стоят в пробках в центре города
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Утром пензенские автомобилисты стоят в пробках в центре города 

PNZdrive 19 часов назад
Фото: PNZdrive
По данным сервиса Яндекс. Карты, утром на дорогах Пензы затруднено дорожное движение.
На въезде в город пробка скопилась на Транспортной улице при выезде на Бакунинксий мост — средняя скорость движения на этом участке составляет 7 км/ч.
Испытывают трудности автомобилисты в районе Центрального рынка. Движение затруднено на пересечении улицы Суворова и улицы Урицкого. Также затруднено движение на улице Суворова в районе пересечения с Толстовским путепроводом.
Затор образовался на пересечении улицы Пушкина и улицы Кулакова — скорость движения транспортного потока на этом участке составляет 5-7 км/ч.
Серьезная пробка скопилась на улице Лермонтова при движении в сторону набережной. Затор начинается от пересечения с Советской улицей. По возможности ищите маршруты объезда.
Стоят в пробке автомобилисты на улице Терновского в направлении центра города. Затор начинается от пересечения с Ростовской улицей, а средняя скорость движения не превышает 7 км/ч. Также испытывают трудности автомобилисты на прилегающих улицах — Петровской и Сухумской.
Затруднено движение на улице Гагарина в районе пересечения с улицей Крупской. Пробка образовалась в обоих направлениях.
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