Утром пензенские автомобилисты стоят в пробках в центре города

По данным сервиса Яндекс. Карты, утром на дорогах Пензы затруднено дорожное движение.

На въезде в город пробка скопилась на Транспортной улице при выезде на Бакунинксий мост — средняя скорость движения на этом участке составляет 7 км/ч.

Испытывают трудности автомобилисты в районе Центрального рынка. Движение затруднено на пересечении улицы Суворова и улицы Урицкого. Также затруднено движение на улице Суворова в районе пересечения с Толстовским путепроводом.

Затор образовался на пересечении улицы Пушкина и улицы Кулакова — скорость движения транспортного потока на этом участке составляет 5-7 км/ч.

Серьезная пробка скопилась на улице Лермонтова при движении в сторону набережной. Затор начинается от пересечения с Советской улицей. По возможности ищите маршруты объезда.

Стоят в пробке автомобилисты на улице Терновского в направлении центра города. Затор начинается от пересечения с Ростовской улицей, а средняя скорость движения не превышает 7 км/ч. Также испытывают трудности автомобилисты на прилегающих улицах — Петровской и Сухумской.

Затруднено движение на улице Гагарина в районе пересечения с улицей Крупской. Пробка образовалась в обоих направлениях.