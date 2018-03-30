На Третьей Продольной Волгограда собрался огромный «паровоз» из машин

На заледеневшей Третьей Продольной магистрали собрался «паровоз» из заскользивших машин. По словам автомобилистов, массовая авария парализовала сразу две полосы.

— Не дорога, а сплошной каток, — пожаловался автомобилист Руслан Караульных. — Пока на Третьей Продольной нет ни одной коммунальной машины, водители попадают в серьезные аварии. В сторону «шайбы» столкнулись не меньше шести автомобилей.

Проезжавшие мимо волгоградцы успели заметить, что в длинном «паровозике» стоит «Газель» и пять легковушек.

— Из-за аварии водители могут проехать только по крайней правой полосе, — добавили водители.

Накануне на Волгоград обрушился сильный снегопад, ставший причиной многих аварий на дорогах.