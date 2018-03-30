Ещё
На Третьей Продольной Волгограда собрался огромный «паровоз» из машин
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Третьей Продольной Волгограда собрался огромный «паровоз» из машин 

v1.ru 58 минут назад
Фото: v1.ru
На заледеневшей Третьей Продольной магистрали собрался «паровоз» из заскользивших машин. По словам автомобилистов, массовая авария парализовала сразу две полосы.
— Не дорога, а сплошной каток, — пожаловался автомобилист Руслан Караульных. — Пока на Третьей Продольной нет ни одной коммунальной машины, водители попадают в серьезные аварии. В сторону «шайбы» столкнулись не меньше шести автомобилей.
Проезжавшие мимо волгоградцы успели заметить, что в длинном «паровозике» стоит «Газель» и пять легковушек.
— Из-за аварии водители могут проехать только по крайней правой полосе, — добавили водители.
Накануне на Волгоград обрушился сильный снегопад, ставший причиной многих аварий на дорогах.
v1.ru: последние новости
В Волгограде заскользившая на дороге иномарка врезалась в дом Огромные ямы на дороге в Дзержинском районе Волгограда выгнали водителей на обочину Улица Пушкина в центре Волгограда спустя неделю вновь стала двусторонней
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зачем головой об лед?»: психолог судится с гаишником12
Разрешить тонировку
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов55
Автобус с детьми загорелся под Кемерово417
Полицейский сбил машину, а потом пешехода35
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
06:34
Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся
ДТП Пожары
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение