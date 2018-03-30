Пять человек госпитализированы из подтопленного Смоленского района

Пять человек было госпитализировано из подтопленных сел Смоленского района Алтайского края. Пострадавшие находятся в Центральной районной больнице.

По последним данным, в районе в воде находятся 15 населенных пунктов. Село Старотырышкино в результате паводка вовсе оказалось отрезанным от цивилизации. Местный ФАП не пострадал, медики работают круглосуточно. В министерстве рассказали, что перебоев с лекарствами в селе нет.