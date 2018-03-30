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Пять человек госпитализированы из подтопленного Смоленского района
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Пять человек госпитализированы из подтопленного Смоленского района 

АиФ — Алтай 18 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
Пять человек было госпитализировано из подтопленных сел Смоленского района Алтайского края. Пострадавшие находятся в Центральной районной больнице.
По последним данным, в районе в воде находятся 15 населенных пунктов. Село Старотырышкино в результате паводка вовсе оказалось отрезанным от цивилизации. Местный ФАП не пострадал, медики работают круглосуточно. В министерстве рассказали, что перебоев с лекарствами в селе нет.
Напомним, ранее АиФ-Алтай сообщал о госпитализации троих детей из подтопленного Шипуновского района. У них были диагностированы простудные заболевания.
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