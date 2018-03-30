В Новосибирске в автоаварии на Ипподромской травмировались трое

В столице Сибири на улице Ипподромской произошло страшное ДТП, в результате которого получили травмы три человека. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

На улице Ипподромской неподалеку от перекрестка с Военной три человека пострадали в ДТП на улице Ипподромской в Новосибирске иномарка Mitsubishi Lancer разбилась до груды металлолома.

Водитель за рулем иномарки Mitsubishi мчался на высокой скорости, в результате этого машину занесло и выбросило через разделительный газон на встречную полосу движения. А там машина врезалась в « Ладу Калину», которая затем столкнулся с «Волгой».

На место ДТП незамедлительно выехали спасатели и медики. В результате автоаварии пострадало 3 человека. Одного в тяжелом состоянии увезли в больницу, другого также госпитализировали, но с переломами, а третьего пострадавшего с ушибами.