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В Новосибирске в автоаварии на Ипподромской травмировались трое
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В Новосибирске в автоаварии на Ипподромской травмировались трое 

АиФ-Новосибирск 18 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В столице Сибири на улице Ипподромской произошло страшное ДТП, в результате которого получили травмы три человека. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
На улице Ипподромской неподалеку от перекрестка с Военной три человека пострадали в ДТП на улице Ипподромской в Новосибирске иномарка Mitsubishi Lancer разбилась до груды металлолома.
Водитель за рулем иномарки Mitsubishi мчался на высокой скорости, в результате этого машину занесло и выбросило через разделительный газон на встречную полосу движения. А там машина врезалась в «Ладу Калину», которая затем столкнулся с «Волгой».
На место ДТП незамедлительно выехали спасатели и медики. В результате автоаварии пострадало 3 человека. Одного в тяжелом состоянии увезли в больницу, другого также госпитализировали, но с переломами, а третьего пострадавшего с ушибами.
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