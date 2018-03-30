Пешехода зажало между платформой Новогиреево и электричкой

Утром 30 марта произошло ЧП на Горьковском направлении железной дороги. Пешехода, который нарушил правила поведения на путях, зажало между платформой Новогиреево и станцией. Пострадавший жив. На место тут же выехали спасатели и скорая помощь. Об этом сообщил представитель пресс‐службы Московской железной дороги Владимир Зайченко.

На период ожидания, пока они приедут и помогут пострадавшему, мы организовали движение по соседним путям. Это позволило нам пропускать поезда. По графику сбоя в движении не было

— Владимир Зайченко.

Представитель МЖД отметил, что был задержан только тот поезд, который участвовал в ЧП. Зайчиков призвал пешеходов соблюдать правила безопасного поведения на железной дороги.

29 марта два человека погибли под колесами электричек в Москве. Поезда сбили мужчину и женщину на Курском и Павелецком направлениях Московской железной дороги, когда люди переходили

пути.