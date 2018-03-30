В Саратове «неотложка» на час застряла на нечищенной дороге

Вчера в Ленинском районе Саратова на дороге завяз автомобиль «Скорой помощи». Машина попала в заснеженную колею на дороге на улице 3-й проезд Строителей.

Как сообщили в соцсети очевидцы, карета неотложки забуксовала левой стороной, колесами в глубокой траншее со снегом. Если бы дорогу вовремя поистили, такого бы не случилось. Водитель «Скорой помощи» более часа патался вызволить свой экстренный автомобиль из западни.

Автор поста в социальной сети «ВКонтакте» уверена, что эта ситуация — рядовая, и каждый день «так висят десятки машин». По словам горожанки, местные жители не раз призывали коммунальщиков посчистить хотя бы дорогу, ведщую к школе.