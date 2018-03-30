Ошейник для минуруя. Общественники помогут оленям избежать аварии

Союз оленеводов Ямала подал заявку на первый конкурс президентского гранта для некоммерческих организаций — проект «Помоги другу!».

Он намерен при поддержке регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» распространить среди оленеводов-частников и оленеводческих хозяйств ошейники со светоотражательными элементами. Они позволят снизить количество дорожных аварий с участниками движимого имущества оленеводов. Общественники считают, что ошейники можно надевать только на вожаков — минуруй, при стадном образе жизни копытных этого будет достаточно. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил исполнительный директор Союза оленеводов Ямала Тимур Акчурин.

Он подчеркнул, что ежегодно на ямальских дорогах в дорожно-транспортных происшествиях погибают не только люди, но и животные — северные домашние олени.

«Для кочевника олень — это больше, чем животное, и он знает каждого своего питомца в лицо», — сказал Тимур Акчурин.

В рамках этого проекта планируется также разработать буклет для участников дорожного движения, в котором будет изложено, как избежать дорожно-транспортного происшествия с оленями, что делать, если произошло ДТП.