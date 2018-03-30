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В Сатке в ДТП пострадали мать и её 10-летняя дочка
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В Сатке в ДТП пострадали мать и её 10-летняя дочка 

АиФ 8 часов назад
Фото: АиФ
В Сатке на улице Бакальской 29 марта автоледи не справилась с управлением авто и совершила столкновение, выехав на встречную полосу. Информацию о случившемся «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.
38-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ-11183», из-за снегопада и заснеженности дороги, совершая обгон, не смогла справиться с управлением транспортного средства. В результате чего выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «ГАЗ-3302». В результате лобового удара серьезные травмы получила водитель «Ваз» и её 10-летняя дочка, которая в момент ДТП находилась в машине. Мать и дочь были доставлены в больницу.
Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства случившегося.
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