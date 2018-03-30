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На Ставрополье погибла женщина в результате ДТП с перевернувшимся автобусом
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На Ставрополье погибла женщина в результате ДТП с перевернувшимся автобусом 

АиФ Ставрополье 18 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Один человек погиб и четыре пострадали в результате опрокидывания автобуса. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в УГИБДД по СК.
30 марта в 4:30 на 337 километре дороги «Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды» перевернулся рейсовый автобус, в котором находилось 18 пассажиров.
По предварительной версии 24-летний водитель пассажирского транспорта, следовавшего по маршруту «Махачкала — Кисловодск», уснул за рулем. Стаж его вождения в категории «Д»–2 года. За это время молодой человек неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
В ДТП на погибла одна из пассажирок — 38-летняя жительница Дагестана. Еще четверо пострадавших доставлены в больницу с различными травмами.
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