Ещё
Среди версий ДТП с автобусом на Ставрополье — плохое самочувствие водителя
Далее:
Читайте также:
Ещё

Среди версий ДТП с автобусом на Ставрополье — плохое самочувствие водителя 

АиФ Ставрополье 6 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Страшная авария с рейсовым автобусом в субботу 31 марта могла произойти из-за того, что самочувствие водителя резко ухудшилось, такова одна из версий произошедшего, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по Ставропольскому краю.
Водителю рейсового автобуса, следовавшего по маршруту «Кисловодск — Сочи», было 58 лет.
Как мы уже сообщали, ДТП произошло в Андроповском районе. Автобус на скорости врезался в едущий перед ним в той же полосе «КамАЗ», из-за чего передняя часть «Неоплана» оказалась полностью снесена. Водитель погиб, трое пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Эта авария стала третьей с участием рейсовых автобусов на Ставрополье за последнюю неделю. 25 марта в Минераловодском районе перевернулся автобус «Новороссийск — Дербент». 30 марта в ДТП попал автобус «Махачкала — Кисловодск», одна пассажирка погибла.
АиФ Ставрополье: последние новости
Водитель маршрутки в Ставрополе не берёт с беременных денег за проезд В Невинномысске мужчина погиб, попав под поезд Четыре автомобиля стали участниками ДТП в Ставрополе
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов77
Разрешить тонировку
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем240
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля20
В РФ стартовали продажи обновленного Fiat Fullback
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение