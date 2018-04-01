Среди версий ДТП с автобусом на Ставрополье — плохое самочувствие водителя

Страшная авария с рейсовым автобусом в субботу 31 марта могла произойти из-за того, что самочувствие водителя резко ухудшилось, такова одна из версий произошедшего, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по Ставропольскому краю.

Водителю рейсового автобуса, следовавшего по маршруту «Кисловодск — Сочи», было 58 лет.

Как мы уже сообщали, ДТП произошло в Андроповском районе. Автобус на скорости врезался в едущий перед ним в той же полосе «КамАЗ» , из-за чего передняя часть «Неоплана» оказалась полностью снесена. Водитель погиб, трое пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Эта авария стала третьей с участием рейсовых автобусов на Ставрополье за последнюю неделю. 25 марта в Минераловодском районе перевернулся автобус «Новороссийск — Дербент». 30 марта в ДТП попал автобус «Махачкала — Кисловодск», одна пассажирка погибла.