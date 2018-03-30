Отец отметил рождение ребенка жестким ДТП

ДТП произошло утром 30 марта недалеко от перекрестка Ипподромской и Военной, сообщает «АСТ-54». Двигавшийся в сторону улицы Фрунзе водитель на старом Mitsubishi Lancer вылетел на встречную полосу. Там он зацепил «Калину» и «Волгу», после чего остановился на обочине.

«Этот водитель ехал прямо впереди меня, точнее, летел! С крайней левой решил резко перестроиться в среднюю полосу, его занесло и через разделительный газон выкинуло прямо на встречку», — рассказал очевидец.

Иномарка получила колоссальные повреждения — по сути, у нее полностью уничтожен салон. Досталось и «Калине», у которой сильно разбита передняя часть. По предварительной информации, в ДТП трое пострадавших: один из них находится в тяжелом состоянии, у другого зафиксированы переломы, третий отделался ушибами.

По словам свидетелей происшествия, водитель Mitsubishi находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, так как отмечал рождение ребенка. «Отметить рождение ребенка так, чтобы оставить его без отца. Премию Дарвина этому господину! Не повезло ребенку с отцом», — вынесли вердикт пользователи соцсетей.