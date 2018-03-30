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Отец отметил рождение ребенка жестким ДТП
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Отец отметил рождение ребенка жестким ДТП 

Все новости Новосибирской области 18 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
ДТП произошло утром 30 марта недалеко от перекрестка Ипподромской и Военной, сообщает «АСТ-54». Двигавшийся в сторону улицы Фрунзе водитель на старом Mitsubishi Lancer вылетел на встречную полосу. Там он зацепил «Калину» и «Волгу», после чего остановился на обочине.
«Этот водитель ехал прямо впереди меня, точнее, летел! С крайней левой решил резко перестроиться в среднюю полосу, его занесло и через разделительный газон выкинуло прямо на встречку», — рассказал очевидец.
Иномарка получила колоссальные повреждения — по сути, у нее полностью уничтожен салон. Досталось и «Калине», у которой сильно разбита передняя часть. По предварительной информации, в ДТП трое пострадавших: один из них находится в тяжелом состоянии, у другого зафиксированы переломы, третий отделался ушибами.
По словам свидетелей происшествия, водитель Mitsubishi находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, так как отмечал рождение ребенка. «Отметить рождение ребенка так, чтобы оставить его без отца. Премию Дарвина этому господину! Не повезло ребенку с отцом», — вынесли вердикт пользователи соцсетей.
В ноябре 2017 года 28-летний водитель Toyota Corolla не только рискнул сесть за руль пьяным, но и посадил рядом 7-летнюю девочку. В итоге машина попала в ДТП, ребенок получил тяжелую травму головы.
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