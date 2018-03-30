Jaguar Land Rover тестирует новые функции в своих машинах 

Британский производитель демонстрирует систему автономной парковки, благодаря которой автомобиль может самостоятельно отыскать парковочное место и приступить к парковке без каких-либо действий со стороны водителя.
Испытания проводились на общественной дороге в Милтон-Кинс в рамках сотрудничества Jaguar Land Rover с UK Autodrive — ассоциацией, специализирующейся на тестировании автономных транспортных средств и дополнительных к ним технологий. Главный инженер JLR по автоматическому управлению Йорг Шлинхайдер заявляет: «Мы активно инвестируем в автоматизированные технологии, чтобы сделать жизнь наших клиентов более безопасной и удобной» и отмечает, что если будут отсутствовать неприятные моменты, связанные с вождением, (например, поиск парковочного места) компания сможет сосредоточиться на более приятных аспектах автомобилей. Представленные технологии позволяют машинам «разговаривать» друг с другом и даже с окружающим миром, тем самым помогая водителю реагировать намного быстрее. Две функции, протестированные в Милтон-Кинс: Emergency Vehicle Warning и Electronic Emergency Brake Light. Первая — система предупреждения об автомобилях экстренных служб и вторая — система предупреждения о резком торможении другого автомобиля, которая предоставляет водителю дополнительное время, дабы среагировать и избежать возможного столкновения.