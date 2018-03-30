Заместитель Демина, которого поймали пьяным за рулем, обмывал звание полковника 

Замначальника свердловской ГИБДД Александр Юнусов, которого после ДТП поймали пьяным за рулем, за несколько дней до инцидента получил повышение по службе. По словам источника в правоохранительных органах, в день случившегося высокопоставленный гаишник обмывал звание полковника полиции.
Информацию о том, что Юнусов недавно получил третью звездочку на погонах, Е1.RU подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
— До окончания служебной проверки он отстранен от исполнения служебных обязанностей, — добавил Горелых. — Решение об увольнении будет принято после проведения проверки.
Заместитель Юрия Демина попал в ДТП на Окружной, 88а 28 марта в 23:30. Юнусов за рулем Citroen C4 столкнулся с Toyota Land Cruiser, за рулем которой был 38-летний бизнесмен. В аварии никто не пострадал. Сам замглавы областной ГИБДД с места ДТП уехал.
Бизнесмен на джипе попытался догнать Citroen C4. О случившемся он также сообщил в ГИБДД. В итоге после погони высокопоставленного гаишника задержали. Источник Е1.RU уточнил, что Александра Юнусова поймали на Полевском тракте. После его задержания к нему приехала «группа поддержки», которая пыталась мирно урегулировать случившееся. Однако сотрудники 6-й роты полка ДПС не побоялись и оформили высокого начальника.
Сам Юнусов отказался пройти медосвидетельствование. Его оформили по статье 12.26 КоАП «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
«В результате в отношении него органы внутренних дел завели административное производство по статье 12.26 КоАП РФ, — сообщал ранее Валерий Горелых. — Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения водительских прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей».
Коллеги Юнусова отзываются о нем как о хорошем сотруднике, который очень заинтересован своим делом, и как о примерном семьянине. Он воспитывает сына.