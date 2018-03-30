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Заместитель Демина, которого поймали пьяным за рулем, обмывал звание полковника
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Заместитель Демина, которого поймали пьяным за рулем, обмывал звание полковника 

e1.ru 18 часов назад
Фото: e1.ru
Замначальника свердловской ГИБДД Александр Юнусов, которого после ДТП поймали пьяным за рулем, за несколько дней до инцидента получил повышение по службе. По словам источника в правоохранительных органах, в день случившегося высокопоставленный гаишник обмывал звание полковника полиции.
Информацию о том, что Юнусов недавно получил третью звездочку на погонах, Е1.RU подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
— До окончания служебной проверки он отстранен от исполнения служебных обязанностей, — добавил Горелых. — Решение об увольнении будет принято после проведения проверки.
Заместитель Юрия Демина попал в ДТП на Окружной, 88а 28 марта в 23:30. Юнусов за рулем Citroen C4 столкнулся с Toyota Land Cruiser, за рулем которой был 38-летний бизнесмен. В аварии никто не пострадал. Сам замглавы областной ГИБДД с места ДТП уехал.
Бизнесмен на джипе попытался догнать Citroen C4. О случившемся он также сообщил в ГИБДД. В итоге после погони высокопоставленного гаишника задержали. Источник Е1.RU уточнил, что Александра Юнусова поймали на Полевском тракте. После его задержания к нему приехала «группа поддержки», которая пыталась мирно урегулировать случившееся. Однако сотрудники 6-й роты полка ДПС не побоялись и оформили высокого начальника.
Сам Юнусов отказался пройти медосвидетельствование. Его оформили по статье 12.26 КоАП «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
«В результате в отношении него органы внутренних дел завели административное производство по статье 12.26 КоАП РФ, — сообщал ранее Валерий Горелых. — Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения водительских прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей».
Коллеги Юнусова отзываются о нем как о хорошем сотруднике, который очень заинтересован своим делом, и как о примерном семьянине. Он воспитывает сына.
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