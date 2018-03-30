Новосибирец погиб в ДТП на трассе в Горном Алтае

Вечером 29 марта на 12-м километре трассы «Усть-Сема-Чемал-Куюс» в Республике Алтай столкнулись Pontiac Vibe и Honda CRV. В результате столкновения погиб 36-летний житель Новосибирска.

«36-летний житель Новосибирска, управляя автомобилем Pontiac Vibe, не справился с управлением и выехал на полосу дороги предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Honda CRV, под управлением 28-летнего жителя Алтайского края», — сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай.

От полученных травм новосибирец скончался на месте ДТП. Водитель «Хонды» с травмами различной степени тяжести госпитализирован в районную больницу. По информации полиции, у участников аварии взяли анализ крови, чтобы проверить их на алкоголь.

Сейчас алтайская полиция проводит проверку по факту ДТП и устанавливает его причины и обстоятельства.