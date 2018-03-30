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«Хотим отблагодарить»: семья погибшей в ДТП сотрудницы ГУФСИН ищет пермяков, доставших ребенка из машины
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«Хотим отблагодарить»: семья погибшей в ДТП сотрудницы ГУФСИН ищет пермяков, доставших ребенка из машины 

59.ru 18 часов назад
Фото: 59.ru
Родственники погибшей в ДТП 32-летней сотрудницы ГУФСИН Натальи и ее мужа Антона разыскивают очевидцев аварии на трассе Пермь-Екатеринбург. Они хотят отблагодарить тех автомобилистов, которые первые помогли пострадавшим.
Серьезная авария произошла на федеральной трассе днем 19 марта. По предварительным данным, на 130-м километре дороги в Суксунском районе 37-летний водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где в этот момент двигался KIA Rio, за рулем которого находилась 32-летняя сотрудница ГУФСИН Наталья.
Авария на трассе Пермь-Екатеринбург
Две корейские легковушки врезались друг в друга на большой скорости. Находившаяся на водительском месте беременная девушка погибла на месте. Ее супруг Антон получил тяжелые переломы и ушибы внутренних органов. В тяжелом состоянии без сознания его доставили в реанимацию больницы в Кунгуре. Сидевшего на заднем сидении маленького Тимофея (имя изменено) врачи прооперировали.
Сейчас расследование причин аварии продолжается. Родственники погибшей пары ищут свидетелей ДТП и очевидцев, которые оказались в первые минуты на месте аварии.
— Сейчас мы ищем очевидцев — тех людей, которые были первыми на месте аварии, — рассказала сестра Антона Наталья. — Мы хотим отблагодарить их за оказанную помощь, выразить им глубокую благодарность и встретиться с ними. Нам известно, что ребенка вытащили из машины и завернули в красный плед. То есть мальчика передали в скорую помощь в красном пледе с надписью «Венский фестиваль». Кто-то ведь был очевидцем, кто-то ведь доставал ребенка из машины и передал врачам.
Родственники Натальи и Антона просят всех, кто проезжал 19 марта по трассе Пермь — Екатеринбург и стал очевидцем аварии, а также помогал пострадавшим, позвонить по телефонам: 8-953-053-06-87, 8-950-649-98-24.
29 марта в Кудымкаре при столкновении большегруза и ВАЗ-2112 погиб пассажир легковушки.
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