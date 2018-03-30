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Школьнице, пострадавшей в ДТП, нужна помощь пермяков
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Школьнице, пострадавшей в ДТП, нужна помощь пермяков 

АиФ Пермь 18 часов назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми открыт сбор средств для помощи школьницы, пострадавшей в ДТП.
Позади у 12-летней Маши Мартюшовой — 45 дней в реанимации и несколько операций. Пострадавшей в страшной аварии девочке сделали трепанацию черепа и установили специальные трубки, которые помогают ей дышать и есть.
Напомним, в ДТП школьница попала в декабре прошлого года, когда с семьёй возвращалась с лыжной базы. На перекрёстке их сбила «Газель». Удар был такой силы, что младший брат Маши — Илья — погиб на месте, а девочку экстренно доставили в краевую детскую клиническую больницу Перми с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами сердца, лёгких и головного мозга тяжёлой степени.
«Просыпайся, милая, просыпайся, Машенька», — твердит мама, постоянно сидя рядом с дочерью.
На Маша парализована и пока никак не отзывается на слова мамы. Глаза её открыты, но на окружающих девочка почти не реагирует. Однако врачи уверены, что у ребёнка большой реабилитационный потенциал.
Сейчас Машу готовят к выписке. Девочке предстоит длительная реабилитация, родные готовятся к поездке в специализированную клинику, но пока необходимо сделать перерыв и пожить дома, в родных стенах.
«Чтобы семья могла ухаживать за Машей дома, нужна функциональная кровать, матрац, хирургический отсос, аспирационные зонды, трахеостомические трубки, фиксирующие повязки, тепловлагообменники и коляска с подголовником общей стоимостью 157 019 рублей 12 копеек, — говорят в благотворительном фонде «Дедморозим». — Проснуться дома, в собственной кровати, было бы настоящим чудом для Маши и её родителей.
Создать для Маши условия, в которых она будет выздоравливать дома, может каждый из нас. Для этого достаточно перевести посильную сумму любым удобным способом. Подробная инструкция и реквизиты — на сайте фонда помощи.
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