Четыре автомобиля столкнулись под Воронежем: погиб один из водителей

Около пяти часов вечера 29 марта на трассе в Нижнедевицком районе столкнулись четыре транспортных средства. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, 54-летний водитель Opel Zafira, предположительно, не справился с управлением и допустил касательное столкновение с фурой DAF. Легковушку вынесло на встречную полосу, где она лоб в лоб врезалась в Renault Megane , под управлением 40-летнего жителя Старого Оскола, и иномарку Hyundai Solaris. Водитель Renault Megane погиб на месте ДТП. Водитель Opel и его 40-летний пассажир, а также 39-летняя пассажирка Renault с травмами попали в больницу.