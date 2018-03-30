В бассейне одной из самарских бань утонул трехлетний ребенок

В среду, 28 марта, в Кировском районе Самары примерно в 13:10 в бане на ул. Алма-Атинской скончался трехлетний мальчик. Ребенок утонул в бассейне, пишет samara.kp.ru.

В бане ребенок находился вместе со своим отцом, который не смог его спасти.

При каких обстоятельствах случилась трагедия, теперь выясняют специалисты. Следственно-оперативная группа прибыла на место событий сразу после поступившего в дежурную часть сообщения.

Следователи и полицейские провели осмотр, опросили рабочий персонал и возможных свидетелей произошедшего.