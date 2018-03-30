Провод на Стачки упал на «тачки»

Накануне, 29 марта, около девяти часов вечера на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону обрыв провода троллейбусной контактной сети стал причиной большой пробки. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Ситуацию усугубила авария микроавтобуса «ПАЗ» маршрута №55 и легкового автомобиля, которая произошла в этом же месте.

Дорожные неприятности буквально парализовали движение, свободна была только одна из трех полос проспекта. Лишь после того, как бригада рабочих вернула на место обвалившиеся провода, автомобилисты смогли продолжить свой путь.