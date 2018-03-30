Ещё
Угонщик из Венгерово оставил КамАЗ в кювете
Далее:
Читайте также:
Ещё

Угонщик из Венгерово оставил КамАЗ в кювете 

Все новости Новосибирской области 18 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили о странном происшествии — ночью пропал КамАЗ у одного из домов в селе Минино Венгеровского района. Обнаружив пропажу, 45-летний владелец транспортного средства обратился в полицию.
Когда следственно-оперативная группа провела розыскные мероприятия, угонщик был обнаружен. Им оказался 23-летний местный житель, ранее уже судимый за кражу. Вскоре сотрудники полиции нашли и КамАЗ. Угонщик загнал автомобиль в кювет на участке автодороги «Венгерово-Минино» недалеко от села Урез Венгеровского района.
Примечательно, что в поле зрения угонщиков оказываются не только легковые автомобили, но и большегрузная техника. Так, угонщика трактора задержали в Тогучине. В 10.45 в полицию поступило сообщение об угоне трактора МТЗ-50, а уже в 11.20 транспортное средство остановил патруль ГИБДД. За рулем находился 34-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения.
Угонщик из Барабинска пытался вернуться на тракторе домой в Бурятию. Мужчина рассказал, что возле вокзала он увидел трактор МТЗ-82 «Беларус», и тот так ему понравился, что у него возникло непреодолимое желание перегнать технику домой в Бурятию. Пропажу обнаружили сотрудники транспортного предприятия, проводившие работы в районе железнодорожного вокзала.
Все новости Новосибирской области: последние новости
На крышу перевернулись спешившие на работу водители Из-за разлома в центре Новосибирска мэрия изменила схему движения Провалился асфальт после коммунальной аварии в центре Новосибирска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов68
Разрешить тонировку
Бензин подскочит в цене в ближайшее время472
Автобус с детьми загорелся под Кемерово417
Kia показала «другой» Sportage
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение