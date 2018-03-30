Водителям запретят останавливаться у Нижегородского автотранспортного техникума

С 17 апреля водителям запретят делать остановку у Нижегородского автотранспортного техникума. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

В районе образовательной организации, расположенной по улице Невзоровых, 34 в Советском районе, вводится ограничение остановки транспортных средств. Запрет будет действовать на улицах Ашхабадской и Невзоровых вдоль здания техникума.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, новый автобусный маршрут появится в Автозаводском районе.