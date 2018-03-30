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Водителям запретят останавливаться у Нижегородского автотранспортного техникума
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Водителям запретят останавливаться у Нижегородского автотранспортного техникума 

В городе N 18 часов назад
Фото: В городе N
С 17 апреля водителям запретят делать остановку у Нижегородского автотранспортного техникума. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода.
В районе образовательной организации, расположенной по улице Невзоровых, 34 в Советском районе, вводится ограничение остановки транспортных средств. Запрет будет действовать на улицах Ашхабадской и Невзоровых вдоль здания техникума.
Автомобилистов просят быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, новый автобусный маршрут появится в Автозаводском районе.
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