Три человека получили травмы в ДТП на дамбе Яченки 

Около девяти часов вечера 29 марта на дамбе Яченского водохранилища столкнулись автоцистерна Scania и BMW. И грузовик, и легковушка ехали в сторону Калуги. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Калужской области По предварительным данным УГИБДД по Калужской области,34–летний водитель BMW не справился с управлением, машина врезалась в дорожное ограждения, а затем — в грузовик. В результате этой аварии пострадали три человека — двое пассажиров и водитель легковушки. Пассажирам, 31-летнему мужчине и 32-летней женщине, медицинская помощь была оказана на месте. Водитель машины был доставлен в больницу с переломом ключицы.