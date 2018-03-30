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Три человека получили травмы в ДТП на дамбе Яченки
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Три человека получили травмы в ДТП на дамбе Яченки 

Калуга 24 22 минуты назад
Фото: Калуга 24
Около девяти часов вечера 29 марта на дамбе Яченского водохранилища столкнулись автоцистерна Scania и BMW. И грузовик, и легковушка ехали в сторону Калуги. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Калужской области По предварительным данным УГИБДД по Калужской области,34–летний водитель BMW не справился с управлением, машина врезалась в дорожное ограждения, а затем — в грузовик. В результате этой аварии пострадали три человека — двое пассажиров и водитель легковушки. Пассажирам, 31-летнему мужчине и 32-летней женщине, медицинская помощь была оказана на месте. Водитель машины был доставлен в больницу с переломом ключицы.
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