В Первоуральске лихач убегал от полицейских и попал в аварию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля, ФедералПресс . В пресс-службе ГИБДД рассказали, что полицейские увидели водителя « Опель Астра» на улице Ильича. Когда сотрудник ГИБДД потребовал его остановиться, мужчина выжал педаль газа и началась погоня.

Убегая от полицейских, водитель «Опеля» не уступил дорогу отечественному автомобилю, который ехал по главной дороги. За рулем находился 49-летний мужчина, он подучил перелом голени и ушиб головы. Его госпитализировали на скорой в городскую больницу.

Тем временем сотрудники ГИБДД разбираются с владельцем «Опеля», которому теперь грозят серьезные штрафы. Вчера инспекторам пришлось также погоняться за своим коллегой: полковником и замначальника ГИБДД региона, который был пьян за рулем.