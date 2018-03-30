Ещё
В Первоуральске лихач убегал от полицейских и попал в аварию
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Первоуральске лихач убегал от полицейских и попал в аварию 

РИА «ФедералПресс» 17 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля, ФедералПресс. В пресс-службе ГИБДД рассказали, что полицейские увидели водителя «Опель Астра» на улице Ильича. Когда сотрудник ГИБДД потребовал его остановиться, мужчина выжал педаль газа и началась погоня.
Убегая от полицейских, водитель «Опеля» не уступил дорогу отечественному автомобилю, который ехал по главной дороги. За рулем находился 49-летний мужчина, он подучил перелом голени и ушиб головы. Его госпитализировали на скорой в городскую больницу.
Тем временем сотрудники ГИБДД разбираются с владельцем «Опеля», которому теперь грозят серьезные штрафы. Вчера инспекторам пришлось также погоняться за своим коллегой: полковником и замначальника ГИБДД региона, который был пьян за рулем.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Лебяжьевском районе перевернулась Priora с пенсионеркой В Могойтуйском районе Забайкалья перевернулся автобус с детьми. Число пострадавших растет Во Владимире вспыхнул автобус с журналистами, ехавшими на проверку ТЦ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов68
Разрешить тонировку
Бензин подскочит в цене в ближайшее время472
Автобус с детьми загорелся под Кемерово417
Kia показала «другой» Sportage
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение