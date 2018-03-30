Пробка длиной 11 км образовалась на МКАД от Каширского шоссе до станции метро «Лесопарковая»

«Пробка длиной 11 км образовалась на внутренней стороне МКАД от Каширского шоссе до станции метро „Лесопарковая“, — говорится в сообщении.

Как уточняется, в пробке можно потерять 56 минут, что на 48 минут больше обычного.