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Пробка длиной 11 км образовалась на МКАД от Каширского шоссе до станции метро «Лесопарковая»
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Пробка длиной 11 км образовалась на МКАД от Каширского шоссе до станции метро «Лесопарковая»
Агентство «Москва»
17 часов назад
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«Пробка длиной 11 км образовалась на внутренней стороне МКАД от Каширского шоссе до станции метро „Лесопарковая“, — говорится в сообщении.
Как уточняется, в пробке можно потерять 56 минут, что на 48 минут больше обычного.
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