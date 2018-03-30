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Пробка длиной 11 км образовалась на МКАД от Каширского шоссе до станции метро «Лесопарковая»
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Пробка длиной 11 км образовалась на МКАД от Каширского шоссе до станции метро «Лесопарковая» 

Агентство «Москва» 17 часов назад
«Пробка длиной 11 км образовалась на внутренней стороне МКАД от Каширского шоссе до станции метро „Лесопарковая“, — говорится в сообщении.
Как уточняется, в пробке можно потерять 56 минут, что на 48 минут больше обычного.
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