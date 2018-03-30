Четыре автомобиля стали участниками ДТП в Ставрополе

ДТП с участием четырех автомобилей произошло в краевой столице. Об этом корреспонденту STAV.AIF.RU сообщили в УГИБДД по СК.

Вечером 29 марта на улице широкой произошло массовое ДТП из-за превышения скорости одного из участников движения.

Водитель « Лады Гранты » не учел погодные условия и врезался в «ВАЗ-21013», который двигался в попутном направлении. После столкновения машина продолжила движение по инерции и въехала в « Ладу Ларгус », который в это время поворачивал налево.

В свою очередь, «Гранта» тоже, двигаясь по инерции, столкнулась с автомобилем Hyundai Getz. С травмой головы и шеи в больницу была доставлена женщина, управлявшая иномаркой. Остальные участники аварии не пострадали.

Водиль «Лады Гранты» 55-летний ставрополец в момент ДТП был трезв, но недавно привлекался к ответственности который недавно привлекался к ответственности за оставление места аврии, в которой он был участником.