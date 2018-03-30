SKODA KODIAQ на условиях, как для сотрудников!

SKODA KODIAQ — новая модель в линейке марки SKODA. Его надёжный мощный облик подчёркивает впечатляющие внедорожные возможности, а выразительные линии отточены до совершенства, при этом даже мелкие детали гармонично сочетаются с массивной решёткой радиатора и просторными колёсными арками.

Совершенная ходовая часть автомобиля, мощный кузов с элементами из высокопрочной стали и комфортный салон с великолепной звукоизоляцией обеспечивают водителю и пассажирам первоклассный комфорт.

Этот автомобиль — идеальное решение для городских условий.

В Атлант-М Тушино вас ждут 3 автомобиля SKODA KODIAQ на уникальных условиях.

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Атлант-М Тушино

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