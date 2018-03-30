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Автомобилям вынесен запрет на остановку в нескольких местах Нижнего Новгорода
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Автомобилям вынесен запрет на остановку в нескольких местах Нижнего Новгорода 

nn.ru 16 часов назад
Фото: nn.ru
С 11 апреля нельзя останавливаться в районе дома № 47 по улице Родионова. Остановку запрещают, чтобы «обеспечить беспрепятственный проезд на территорию ФГКУ „Охрана Росгвардии“.
Грузовой транспорт не сможет остановиться на довольно протяженном участке улицы Белинского с 17 апреля.
Грузовым автомобилям нельзя будет останавливаться на участке от перекрестка с улицей Полтавской до перекрестка с Ковалихинской по направлению к Сенной площади. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода.
С этого же дня будут установлены знаки запрета остановки около здания нижегородского автотранспортного техникума на улице Невзоровых.
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