Автомобилям вынесен запрет на остановку в нескольких местах Нижнего Новгорода

С 11 апреля нельзя останавливаться в районе дома № 47 по улице Родионова. Остановку запрещают, чтобы «обеспечить беспрепятственный проезд на территорию ФГКУ „Охрана Росгвардии“.

Грузовой транспорт не сможет остановиться на довольно протяженном участке улицы Белинского с 17 апреля.

Грузовым автомобилям нельзя будет останавливаться на участке от перекрестка с улицей Полтавской до перекрестка с Ковалихинской по направлению к Сенной площади. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

С этого же дня будут установлены знаки запрета остановки около здания нижегородского автотранспортного техникума на улице Невзоровых.