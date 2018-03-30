В Курске осудили водителя, насмерть сбившего 85-летнюю пенсионерку

Промышленный районный суд вынес приговор 28-летнему водителю, по вине которого в ДТП погибла 85-летняя женщина.

Смертельное ДТП случилось в мае 2017. В один из вечеров водитель ехал по улице Литовская и сбил на пешеходном переходе 85-летнюю женщину. Пенсионерка от полученных в аварии травм умерла.

Разделив мнение государственного обвинителя, суд приговорил курянина к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, молодого человека на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с вождением. Родственникам погибшей виновник ДТП выплатит 500 тыс. рублей.