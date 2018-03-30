Госавтоинспектор провел с детьми урок безопасности на дороге

Сотрудник Государственной инспекции по безопасности дорожного движения провел с учениками школы № 1101 тематический урок.

«В целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий», — сообщается на сайте школы № 1101 — «в нашей школе состоялась встреча учащихся начальных классов с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД. Он в доступной форме рассказал ребятам, как вести себя на проезжей части, как нам в этом помогают дорожные знаки и светофоры, какие ситуации могут происходить на дорогах по невнимательности и безответственности не только пешеходов, но и водителей, и многое другое».

Встреча получилась интересной и познавательной.