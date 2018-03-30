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Госавтоинспектор провел с детьми урок безопасности на дороге
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Госавтоинспектор провел с детьми урок безопасности на дороге 

Наш Теплый стан 17 часов назад
Фото: Наш Теплый стан
Сотрудник Государственной инспекции по безопасности дорожного движения провел с учениками школы № 1101 тематический урок.
«В целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий», — сообщается на сайте школы № 1101 — «в нашей школе состоялась встреча учащихся начальных классов с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД. Он в доступной форме рассказал ребятам, как вести себя на проезжей части, как нам в этом помогают дорожные знаки и светофоры, какие ситуации могут происходить на дорогах по невнимательности и безответственности не только пешеходов, но и водителей, и многое другое».
Встреча получилась интересной и познавательной.
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