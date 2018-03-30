В Тобольске водитель иномарки врезался в мачту уличного освещения

Вчера, 29 марта, утром в 7 часов 30 минут на проспекте Дзираева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля « Hyundai Solaris».

Водитель иномарки врезался в мачту уличного освещения. По предварительным данным, он нарушил правила дорожного движения: превысил безопасную скорость.

В результате ДТП пострадали двое человек. 28-летний мужчина за рулем автомобиля получил черепно-мозговую травму, раны лица и травму колена. У 29-летнего пассажира ушиб головы, повреждения кожи лица и перелом лопатки.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области