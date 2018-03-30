Ещё
В Тобольске водитель иномарки врезался в мачту уличного освещения
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тобольске водитель иномарки врезался в мачту уличного освещения 

Уральский меридиан 17 часов назад
Фото: Уральский меридиан
Вчера, 29 марта, утром в 7 часов 30 минут на проспекте Дзираева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля «Hyundai Solaris».
Водитель иномарки врезался в мачту уличного освещения. По предварительным данным, он нарушил правила дорожного движения: превысил безопасную скорость.
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
В результате ДТП пострадали двое человек. 28-летний мужчина за рулем автомобиля получил черепно-мозговую травму, раны лица и травму колена. У 29-летнего пассажира ушиб головы, повреждения кожи лица и перелом лопатки.
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Уральский меридиан: последние новости
Водитель перевернувшегося автомобиля отказался от освидетельствования В Сатке мать с ребенком попали в больницу после ДТП с ГАЗелью В Кургане проходит рейд «Внимание пешеход»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов68
Разрешить тонировку
Бензин подскочит в цене в ближайшее время472
Автобус с детьми загорелся под Кемерово417
Kia показала «другой» Sportage
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение