Ещё
ГИБДД Уфы ищет водителя, скрывшегося с места ДТП после наезда на пешехода
Далее:
Читайте также:
Ещё

ГИБДД Уфы ищет водителя, скрывшегося с места ДТП после наезда на пешехода 

АиФ-Уфа 17 часов назад
Фото: АиФ-Уфа
ГИБДД Уфы разыскивает водителя, который сбил пешехода и скрылся с места аварии.
ДТП произошло около часа ночи 29 марта напротив дома 4/1 по улице Столярова. Водитель за рулем неустановленной машины, ехавший со стороны микрорайона Яркий в сторону Демского шоссе, сбил 38-летнего уфимца. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
После столкновения пешехода госпитализировали. Пострадавший рассказал, что машина виновника была светлого цвета.
Всем, кто стал свидетелем происшествия или обладает какой-либо информацией, позвоните по телефонам дежурной части Полка ДПС по Уфе: 2370202, 237-84-80 или 02.
АиФ-Уфа: последние новости
Смертельное ДТП: в Башкирии столкнулись два грузовика В Башкирии покалечились три человека после вылета иномарки в кювет В Башкирии грузовая «Газель» провалилась под лёд на переправе
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов68
Разрешить тонировку
Бензин подскочит в цене в ближайшее время472
Автобус с детьми загорелся под Кемерово417
Kia показала «другой» Sportage
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение