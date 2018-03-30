ГИБДД Уфы ищет водителя, скрывшегося с места ДТП после наезда на пешехода

ГИБДД Уфы разыскивает водителя, который сбил пешехода и скрылся с места аварии.

ДТП произошло около часа ночи 29 марта напротив дома 4/1 по улице Столярова. Водитель за рулем неустановленной машины, ехавший со стороны микрорайона Яркий в сторону Демского шоссе, сбил 38-летнего уфимца. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

После столкновения пешехода госпитализировали. Пострадавший рассказал, что машина виновника была светлого цвета.

Всем, кто стал свидетелем происшествия или обладает какой-либо информацией, позвоните по телефонам дежурной части Полка ДПС по Уфе: 2370202, 237-84-80 или 02.