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В Ульяновске сгорела «Лада Приора»
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В Ульяновске сгорела «Лада Приора» 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
«Лада Приора» загорелась 31 марта в восемь часов утра в Заволжском районе Ульяновска на проспекте Туполева. От пожара пострадал моторный отсек и салон автомобиля. Среди людей пострадавших нет. С огнем боролись пять спасателей.
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