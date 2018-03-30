Под Ижевском легковушка столкнулась с грузовиком

Ижевск. Удмуртия. На 14 км дороги западный обход Ижевска автомобиль « ВАЗ » столкнулся с автомобилем «МАН» с полуприцепом. Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, авария произошла 29 марта около 09:00.

За рулем «десятки» находился молодой человек 1995 года рождения, грузовиком управлял мужчина 1980 года рождения. Установлено, что водитель отечественного авто не предоставил преимущество при выезде с второстепенной дороги.

В результате ДТП водитель «ВАЗа» и его пассажиры — два подростка 2003 и 2002 годов рождения получили травмы, их отвезли в больницу.