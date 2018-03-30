В Калининграде ищут автомобиль, уехавший после ДТП с 21-летней девушкой

В Калининграде ищут автомбиль, сбивший 21-летнюю девушку и уехавший с места аварии.

ДТП произошло 17 марта в 14.40 минут в Калининграде на улице Горького. В районе дома 194 автомобилист наехал на пешехода. 21-летняя девушка получила травмы, но водитель не остановился и помощь ей не предложил.

Тех, кто стал свидетелем аварии, или знает что-нибудь о водителе, просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: 8 (4012) 552-526 (группа розыска) или 552-512 (дежурная часть).

«Водителю, уехавшему с места ДТП, грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток», — рассказали в Госавтоинспекции.