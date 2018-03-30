В Самаре на ул. Победы угонщик напал с молотком на владельца «Весты»

Командир взвода полиции Управления вневедомственной охраны по Самаре старший лейтенант Михаил Гурьев , возвращаясь вечером на автомобиле со службы домой, возле одного из домов на улице Победы увидел, как от автомашины « Лада Веста » отбежал неизвестный, которого преследовал другой мужчина, вскоре между ними завязалась драка, сообщает «Росгвардия_Самара» vk.

Остановив машину, сотрудник Росгвардии поспешил на место происшествия, разнял дерущихся, представился и, предъявив служебное удостоверение, потребовал объяснить причину инцидента.

46-летний мужчина рассказал, что на него напал неизвестный с молотком и пытался похитить принадлежащую ему «Ладу Весту». Когда это сделать не удалось, напавший бросился бежать, а автовладелец стал его преследовать. В этот момент, воспользовавшись возникшей паузой, злоумышленник попытался скрыться второй раз, но старший лейтенант Гурьев догнал его, задержал и вызвал на место происшествия ближайший экипаж вневедомственной охраны. Офицер передал задержанного своим коллегам. Как выяснилось им оказался 36-летний житель Самары. По итогам дальнейшего разбирательства в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Руководство Управления вневедомственной охраны рассматривает вопрос о поощрении старшего лейтенанта полиции Михаила Гурьева, который в свободное от службы время предотвратил тяжкое преступление.