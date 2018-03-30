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В Самаре на ул. Победы угонщик напал с молотком на владельца «Весты»
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В Самаре на ул. Победы угонщик напал с молотком на владельца «Весты» 

АиФ-Самара 2 часа назад
Фото: АиФ-Самара
Командир взвода полиции Управления вневедомственной охраны по Самаре старший лейтенант Михаил Гурьев, возвращаясь вечером на автомобиле со службы домой, возле одного из домов на улице Победы увидел, как от автомашины «Лада Веста» отбежал неизвестный, которого преследовал другой мужчина, вскоре между ними завязалась драка, сообщает «Росгвардия_Самара» vk.
Остановив машину, сотрудник Росгвардии поспешил на место происшествия, разнял дерущихся, представился и, предъявив служебное удостоверение, потребовал объяснить причину инцидента.
46-летний мужчина рассказал, что на него напал неизвестный с молотком и пытался похитить принадлежащую ему «Ладу Весту». Когда это сделать не удалось, напавший бросился бежать, а автовладелец стал его преследовать. В этот момент, воспользовавшись возникшей паузой, злоумышленник попытался скрыться второй раз, но старший лейтенант Гурьев догнал его, задержал и вызвал на место происшествия ближайший экипаж вневедомственной охраны. Офицер передал задержанного своим коллегам. Как выяснилось им оказался 36-летний житель Самары. По итогам дальнейшего разбирательства в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Руководство Управления вневедомственной охраны рассматривает вопрос о поощрении старшего лейтенанта полиции Михаила Гурьева, который в свободное от службы время предотвратил тяжкое преступление.
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