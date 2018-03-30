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В Самаре сотруднику Росгвардии пришлось спасать автоугонщика от владельца машины
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В Самаре сотруднику Росгвардии пришлось спасать автоугонщика от владельца машины 

ТРК Губерния 16 часов назад
Фото: ТРК Губерния
37-летний житель Самары пытался в открытую похитить автомобиль "Лада Веста", угрожая молотком владельцу машины. Однако встретил достойный отпор и попытался сбежать, но это ему не удалось. Более того, несостоявшийся преступник пострадал сам.
Сотрудник Росгвардии Михаил Гурьев, возвращаясь домой, обратил внимание на подозрительную картину, развернувшуюся около автомобиля «Лада Веста». От него бросились бежать двое мужчин, в какой-то момент один догнал другого и начал его избивать. Росгвардеец не мог остаться в стороне и бросился разнимать дерущихся. Представитель вневедомственной охраны выяснил, что один из них был горе-угонщиком, а второй — владельцем машины. Пока 47-летний хозяин «Лады» рассказывал подробности инцидента, преступник вновь попробовал сбежать, но росгвардеец остановил эту попытку и передал его в руки полиции. Теперь подозреваемый проходит по уголовному делу о «Разбое», а руководство Росгвардии рассматривает вопрос о поощрении бдительного сотрудника.
Фото: Росгвардия
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