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В Воронежской области вагон грузового поезда сошел с рельсов
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В Воронежской области вагон грузового поезда сошел с рельсов 

АиФ 16 часов назад
Фото: АиФ
В Воронежской области, на перегоне станций «Хреновая-Боброво», вагон грузового поезда сошел с рельсов, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального СК на транспорте 30 марта.
Инцидент произошел около трех часов ночи 30 марта. По предварительным данным, с рельсов сошел 28-ой полувагон с углем грузового поезда. Обошлось без пострадавших, движение на участке железной дороги восстановили.
«В настоящее время продолжается осмотр места происшествия и прилегающей территории, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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