В Воронежской области вагон грузового поезда сошел с рельсов

В Воронежской области, на перегоне станций «Хреновая-Боброво», вагон грузового поезда сошел с рельсов, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального СК на транспорте 30 марта.

Инцидент произошел около трех часов ночи 30 марта. По предварительным данным, с рельсов сошел 28-ой полувагон с углем грузового поезда. Обошлось без пострадавших, движение на участке железной дороги восстановили.

«В настоящее время продолжается осмотр места происшествия и прилегающей территории, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе ведомства.