В Воронежской области сотрудников ГИБДД стало меньше на 10%

Об этом сообщил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Евгений Шаталов.

«Как и по всей стране, сокращения коснулись нас порядка 10%. Мы постарались по возможности оптимизировать штатную численность обслуживающего подразделения, чтобы минимизировать удар по ДПС , — рассказал Евгений Шаталов . — Половина сокращений пришлась на вакантные должности. А 95% из тех, кого уволили, перешли в другие подразделения и продолжили службу в полиции. Где-то перераспределили личный состав, а у части сотрудников пересмотрели полномочия».

Евгений Шаталов считает, что одним из элементов перераспределения нагрузки стала область, связанная с оформлением ДТП.

«За счёт того, что мы уберем необходимость выезда сотрудников ДПС на каждое мелкое происшествие, мы сможем высвободить их для более серьёзных задач — безопасность пешеходов, устранение аварийности», — добавил глава Воронежской Госавтоинспекции.