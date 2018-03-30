Ещё
В Воронежской области сотрудников ГИБДД стало меньше на 10%
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Воронежской области сотрудников ГИБДД стало меньше на 10% 

АиФ 16 часов назад
Фото: АиФ
Об этом сообщил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Евгений Шаталов.
«Как и по всей стране, сокращения коснулись нас порядка 10%. Мы постарались по возможности оптимизировать штатную численность обслуживающего подразделения, чтобы минимизировать удар по ДПС, — рассказал Евгений Шаталов. — Половина сокращений пришлась на вакантные должности. А 95% из тех, кого уволили, перешли в другие подразделения и продолжили службу в полиции. Где-то перераспределили личный состав, а у части сотрудников пересмотрели полномочия».
Евгений Шаталов считает, что одним из элементов перераспределения нагрузки стала область, связанная с оформлением ДТП.
«За счёт того, что мы уберем необходимость выезда сотрудников ДПС на каждое мелкое происшествие, мы сможем высвободить их для более серьёзных задач — безопасность пешеходов, устранение аварийности», — добавил глава Воронежской Госавтоинспекции.
АиФ: последние новости
В день предпасхальной ярмарки в Липецке изменится движение автобусов Для борьбы с нарушителями ПДД в Воронеже запустили мобильное приложение Липецкая Госавтоинспекция ищет свидетелей ДТП на улице Союзная
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов68
Разрешить тонировку
Бензин подскочит в цене в ближайшее время472
Автобус с детьми загорелся под Кемерово417
Kia показала «другой» Sportage
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение