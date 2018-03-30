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Предпасхальная ярмарка пройдет 31 марта в Липецке
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Предпасхальная ярмарка пройдет 31 марта в Липецке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛИПЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Предпасхальная ярмарка пройдет в субботу, 31 марта, в Липецкой области — в ней примут участие предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса, сельхозтоваропроизводители и кооперативы региона, сообщает пресс-службе администрации Липецкой области.
Светлое Христово Вокресенье в этом году русская православная церковь будет отмечать 8 апреля.
"В широком ассортименте будут представлены товары народного потребления, домашнее мясо говядины, свинины, домашней птицы, сало, копчености, яйца куриные, рыбная, овощная продукция, зерно, сувениры и многое другое", — говорится в сообщении.
"Цены на ярмарках ниже рыночных, а главное — люди уходят довольные и с покупками", — цитирует пресс-служба слова главы региона Олега Королева.
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