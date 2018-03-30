Стали известны подробности смертельной аварии на улице Родионова

Подробности смертельной аварии, которая произошла на улице Родинова ночью 29 марта, стали известны сегодня, 30 марта. Выяснилось, что один из ее участников — водитель «Ауди-А7» — попытался проехать перекресток на красный свет, что и привело к трагедии. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, ДТП, в котором погиб человек, случилось в 3.30 около дома № 122. По уточненным данным, автомобиль «Ауди-А7» столкнулся с « Ауди Q5», а затем врезался еще в три автомобиля — «Ауди Q5», ГАЗ 3110 и Форд, которые были припаркованы рядом.

В аварии погиб 26-летний пассажир «Ауди-А7». 26-летний мужчина, спровоцировавший ДТП, госпитализирован с сочетанной травмой и переломом малой берцовой кости. Также пострадал 24-летний водитель «Ауди Q5». Он также доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него тупую травму.

Напомним, водитель самосвала устроил массовое ДТП в Тоншаеве.