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Частных перевозчиков Челябинска хотят лишить лицензий
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Частных перевозчиков Челябинска хотят лишить лицензий 

АиФ 16 часов назад
Фото: АиФ
Перевозчиков в Челябинске могут лишать права заниматься перевозкой пассажиров, если транспорт компании часто попадает в ДТП, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Как рассказали корреспонденту «АиФ-Челябинск» в городском управлении транспорта, сейчас специалисты изучают статистику за 2017 и первый квартал 2018 года, особое внимание уделяется количеству ДТП, в которых погибли или пострадали люди. После завершения проверки сотрудники ведомства намерены обратиться в Управление государственного автодорожного надзора с инициативой об отзыве лицензии у «небезопасного» перевозчика.
По данным ГИБДД, в Челябинске за прошлый год было зарегистрировано 122 ДТП с участием автобусов (включая маршрутные такси), в которых два человека погибли и 172 пострадали. За январь — февраль 2017 года произошло 14 ДТП с участием автобусов, ранено 19 человек. За аналогичный перерод 2018 года зарегистрировано уже 20 ДТП, в которых ранено 32 человека.
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