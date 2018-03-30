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Дружелюбный лев запрыгнул в джип во время сафари и распугал туристов
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Дружелюбный лев запрыгнул в джип во время сафари и распугал туристов 

Lenta.ru 16 часов назад
Фото: Lenta.ru
Лев запрыгнул в джип к туристам во время сафари и напугал их. На видео обратило внимание издание Daily Mail.
Ролик был снят в Национальном парке Крюгера в Южно-Африканской республике. На нем к группе студентов в машину запрыгивает белый лев. Гид стоит снаружи и несколько раз просит пассажиров успокоиться, а затем медленно выводит их из машины. Животное в свою очередь не спешило ее покидать.
«Водитель говорил нам, что львы воспринимают машины как игрушки, и что они могут к нам запрыгнуть, но мы думали, что это шутка», — рассказал снявший видео студент. Запрыгнувшего в машину льва Зевса вырастили люди, поэтому он относится к ним дружелюбно.
Вскоре водитель смог прогнать льва, и студенты продолжили свое путешествие.
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