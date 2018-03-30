Дружелюбный лев запрыгнул в джип во время сафари и распугал туристов

Лев запрыгнул в джип к туристам во время сафари и напугал их. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Ролик был снят в Национальном парке Крюгера в Южно-Африканской республике. На нем к группе студентов в машину запрыгивает белый лев. Гид стоит снаружи и несколько раз просит пассажиров успокоиться, а затем медленно выводит их из машины. Животное в свою очередь не спешило ее покидать.

«Водитель говорил нам, что львы воспринимают машины как игрушки, и что они могут к нам запрыгнуть, но мы думали, что это шутка», — рассказал снявший видео студент. Запрыгнувшего в машину льва Зевса вырастили люди, поэтому он относится к ним дружелюбно.

Вскоре водитель смог прогнать льва, и студенты продолжили свое путешествие.