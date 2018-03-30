Таксист сбил женщину

Фото и видео из группы «Подслушано автомобилистов | Владимир» соцсети «Вконтакте»

Сегодня около 9 часов утра на Лыбедской магистрали в районе развязки с улицами Горького и Луначарского произошло ДТП, которое отлично зафиксировано на видеорегистраторы очевидцами аварии.

Молодая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, но по левому ряду магистрали мчащееся «Хендай» с опознавательными знаками такси не сумел вовремя затормозить. В результате женщина была сбита. Через некоторое время женщина попыталась подняться, тем не менее на место прибыла «скорая помощь». О тяжести травм пострадавшей пока не сообщается.

Как отмечают очевидцы аварии, многие свидетели ДТП поскорее уехали с места происшествия: «Рядом стоявшие дружно уехали. Что за люди. Можно было остановиться, хотя бы дать свои телефоны, ведь свидетели аварии. Вот так вот потом и не могут найти свидетелей, а нарушители этим пользуются и скрываются».