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Большой Камень окутан пылью из-под колес
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Большой Камень окутан пылью из-под колес 

Primpress 16 часов назад
Фото: Primpress
С приходом тепла и активизацией строительных работ на судоверфи завода «Звезда» в Большом Камне стало больше пыли, которую поднимают тяжелые грузовики. Как сообщили PRIMPRESS местные жители, страдают и работники завода и «гражданские».
«Двадцатитонные грузовики разбивают асфальтовое покрытие и поднимают облака пыли, — говорит большекаменец. — Работает, насколько я знаю, 20 машин. Часть дороги проходит по асфальту, часть — по грунтовке. Если вы хотите проехать в сторону лодочных гаражей на берегу моря, из-за пылевой занавеси рискуете попасть в аварию. В зависимости от направления ветра пыль несет либо в сторону жилых кварталов, либо в сторону завода. Страдают как жители частного сектора, так и многоквартирных домов. В прошлом году строители проливали дорогу, но толку выходило мало. Думаю, водители грузовиков могли хотя бы не газовать так, как они это делают».
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