Дорожные войны: в Уфе наказали автохама, который пробил голову сопернику

На скамье подсудимых в Уфе оказался житель Калининского района. Мужчину наказали за причинение тяжкого вреда здоровью и присудили год исправительных работ.

Все случилось в августе 2016 года. Между двумя водителями разыгрались настоящие дорожные войны. Один из мужчина напал на второго и начал избивать. В итоге пострадавшего парня доставили в больницу с переломом затылочной кости и ушибом головного мозга.

— Потерпевший потребовал компенсацию морального вреда. Суд встал на его сторону, — рассказали в прокуратуре

Нарушителя приговорили к году исправительных работ и обязали выплатить 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.