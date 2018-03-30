Ещё
Дорожные войны: в Уфе наказали автохама, который пробил голову сопернику
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дорожные войны: в Уфе наказали автохама, который пробил голову сопернику 

ufa1.ru 16 часов назад
Фото: ufa1.ru
На скамье подсудимых в Уфе оказался житель Калининского района. Мужчину наказали за причинение тяжкого вреда здоровью и присудили год исправительных работ.
Все случилось в августе 2016 года. Между двумя водителями разыгрались настоящие дорожные войны. Один из мужчина напал на второго и начал избивать. В итоге пострадавшего парня доставили в больницу с переломом затылочной кости и ушибом головного мозга.
— Потерпевший потребовал компенсацию морального вреда. Суд встал на его сторону, — рассказали в прокуратуре.
Нарушителя приговорили к году исправительных работ и обязали выплатить 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
ufa1.ru: последние новости
На дороге в Башкирии сбили женщину Уфимка сломала грудину в автобусе, которым управлял пьяный водитель На дороге в Уфе инормака влетела в столб и дерево
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов68
Разрешить тонировку
Бензин подскочит в цене в ближайшее время472
Автобус с детьми загорелся под Кемерово417
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda1
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение