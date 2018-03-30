Неопытная автомобилистка устроила ДТП в Сарове

ДТП с участием двух машин случилось вчера, 29 марта, в Сарове по вине неопытной автомобилистки. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ГИБДД, авария произошла около восьми часов вечера на улице Курчатова. 50-летняя женщина-водитель, стаж которой составляет всего пять месяцев, ехала на автомобиле « Шкода » и не справилась с управлением. В результате иномарка столкнулась с «Ладой-Прирой».

Сама предполагаемая виновница ДТП не пострадала, а 36-летняя женщина — водитель «Приоры» получила сотрясение мозга и ушибы. В настоящее время она находится в больнице.

Напомним, стали известны подробности смертельной аварии на улице Родионова.