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Неопытная автомобилистка устроила ДТП в Сарове
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Неопытная автомобилистка устроила ДТП в Сарове 

В городе N 16 часов назад
Фото: В городе N
ДТП с участием двух машин случилось вчера, 29 марта, в Сарове по вине неопытной автомобилистки. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
По данным ГИБДД, авария произошла около восьми часов вечера на улице Курчатова. 50-летняя женщина-водитель, стаж которой составляет всего пять месяцев, ехала на автомобиле «Шкода» и не справилась с управлением. В результате иномарка столкнулась с «Ладой-Прирой».
Сама предполагаемая виновница ДТП не пострадала, а 36-летняя женщина — водитель «Приоры» получила сотрясение мозга и ушибы. В настоящее время она находится в больнице.
Напомним, стали известны подробности смертельной аварии на улице Родионова.
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